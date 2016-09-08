《玩很大》金鐘又槓龜 吳宗憲出外景鼻酸

吳宗憲《綜藝玩很大》再度無緣金鐘。(取自吳宗憲臉書)

《綜藝玩很大》再度槓龜讓吳宗憲心情失落，仍要鼓勵大家別氣餒。(取自綜藝無很大臉書)

第51屆金鐘獎入圍名單剛剛揭曉，吳宗憲與女兒Sandy憑著《小明星大跟班》雙雙入圍最佳綜藝節目主持人獎，原本是喜事一樁，但吳宗憲卻開心不起來，因為他賣力主持的外景節目《綜藝玩很大》再度無緣金鐘，全數槓龜。

吳宗憲今日在海南島錄《玩很大》，得知節目再度槓龜，心情相當失落，據《自由時報》報導，吳宗憲坦言海南島30幾度高溫，但一行人心情都降到冰點，自己還得幫大家打氣，更透露心聲：「看著製作單位在那裡上上下下搬道具、設計內容，有一點令人鼻酸。」

吳宗憲更難忘去年金鐘獎評審痛批台灣綜藝圈「品質低落、創意不足、娛樂不夠、知識沒有」4大罪狀，表示雖然今年評審沒開罵，但這件事在大家心中仍是一個陰影。

(中時電子報)