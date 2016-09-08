基本工資漲5% 162萬勞工受惠

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元；時薪部分10月1日起，先調升至126元，民國106年1月1日跟月薪同步調升至133元。

第3季的基本工資審議委員會原本在7月26日召開，當時由於資方7名代表全數缺席，會議決議延至今天再度召開，資方代表僅2人出席，勞方跟政府代表則出席13人，經過5個小時左右的會議，做出上述決議。

勞動部長郭芳煜會後親自舉行記者會對外說明，他說由於會中勞資雙方對於漲幅部分爭議不下，最後由勞動部提出月薪從2萬8元，增加1001元，調升至2萬1009元，漲幅約5%；時薪部分10月1日起，先調升至126元，106年1月1日跟月薪同步調升至133元，漲幅約10%的方案，取得委員共識。

郭芳煜表示，預估月薪部分影響的勞工約有162萬勞工受惠，其中125萬勞工是本國勞工，37萬人為外籍勞工。時薪部分約有39萬勞工受惠。

至於時薪部分是否會回溯至今年的1月1日，郭芳煜表示，由於調漲至126元是需要經過審議委員會審議後才能調升，因此不溯及既往。1050908

(中央社)