政院拍板 亞洲．矽谷推動方案

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行政院會今天通過總統蔡英文重大政見「亞洲．矽谷推動方案」，計畫期程8年，希望在2025年達到物聯網（IoT）5％占有率，能產生新台幣4.6兆至9.5兆元產值，每年貢獻經濟成長率0.9％至1.7％。

國家發展委員會今天在行政院會報告亞洲矽谷推動方案。行政院發言人童振源在行政院後記者會轉述，行政院長林全表示，「亞洲．矽谷方案」是五大新興產業的旗艦計畫，如果無法落實，其他新興產業也將受到影響。

林全指出，桃園具備產業聚落與匯集人才等優勢，是發展最有潛力的地方，希望桃園作為「亞洲．矽谷方案」的表率，桃園經驗如果能夠成功，對於聚落經濟的形成，以及留才等都有很大幫助。

林全指示國發會主導推動執行「亞洲．矽谷方案」，如有困難要強力協調各部會，並隨時滾動檢討調整，以符合目標，希望台灣在第4次工業革命能追上時代潮流，一次改善整體經濟結構，這是台灣的機會，希望各部會共同努力掌握。

國發會副主委龔明鑫表示，「亞洲．矽谷方案」分為創新創業經濟成長、物聯網產業升級兩大主軸，將儘快成立推動中心，由行政院政務委員陳添枝、張景森及即將上任的唐鳳督導，主責部會首長是經濟部長李世光及科技部長楊弘敦。

他表示，預算方面106年度由科技部和經濟部共編列新台幣113億元，其中57億元是新興計畫，未來將配合滾動式檢討，核實編列。

龔明鑫表示，希望透過計畫推動搶進下一世代的未來產業，使台灣成為亞太青年創新與創業發展基地，並連結矽谷等全球知名科技核心聚落。目標在1年內建立虛擬學院、促成2家國際級廠商在台灣投資並參與示範性計畫。

他表示，也希望「亞洲矽谷」能逐步發展美國矽谷的「容錯文化」，若投資不成功不用還投資基金，鼓勵新創者即便失敗也再接再厲，國發基金審查時可能也可以融入「容錯文化」。

至於為何「亞洲．矽谷推動方案」比先前版本「亞洲矽谷」多了「一個點」，龔明鑫解釋，這是唐鳳建議，不希望計畫被誤解為複製矽谷，所以才多了一個點。1050908

(中央社)