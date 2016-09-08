永飽健康餐盒 偏鄉長輩享用熱飯菜
財團法人老五老基金會今年與全聯福利中心合作，今天舉辦「吾愛獨老，永飽健康」餐盒發表會，將讓偏鄉長輩都能享用熱騰騰的飯菜，實現「呷老未呷苦」的願望。
高齡81歲的李爺爺獨自居住於台中新社偏遠山區，李爺爺曾經中風，肢體動作不靈活、行動遲緩，加上家居偏遠採買購物不易，準備餐食實在辛苦，還好有老五老基金會提供偏遠山區送餐服務，每天來回將近50公里的距離，即便雨天，山路泥濘，機車容易打滑，送餐志工仍不畏風吹雨淋，只為了把餐食送到爺爺家中，讓爺爺不用煩惱，享用營養的餐食。
根據104年衛福部統計，全台有4萬7662位獨居長輩，1年接受餐食服務達322萬4570人次。而許多長輩常因獨自居住，或因身體狀況欠佳而備餐不易，有時更隨便以冷食果腹，積年累月下造成營養缺乏，位於偏遠地區的獨居長輩，情況更是嚴重。
老五老基金會除了提供每日送餐服務外，還邀請專業營養師設計營養均衡餐食，並將餐盒改善列為計畫重點之一，與科技團隊共同研發設計符合長者餐飲需求的餐盒。
老五老基金會指出，今天發表的餐盒是使用食品級304不銹鋼，外包覆無毒PP加上4面環扣設計，方便長者開合，改善制式鐵餐盒扣環易鬆脫及飯菜傾倒的狀況，希望社會大眾可以響應「愛心零錢捐」募款活動，讓長輩都可以擁有環保又健康的餐盒。1050908
(中央社)
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