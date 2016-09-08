取消致詞 洪秀柱：參與宗教活動少講話
國民黨主席洪秀柱今天出席谷關大道院舉辦的八八蟠桃聖會，本預定要致詞卻臨時取消，洪秀柱表示，參與宗教活動，還是少講話比較好，以虔誠的心參與。
谷關大道院舉辦一年一度八八蟠桃聖會，前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、台中市副市長林陵三、立委江啟臣、洪慈庸，台中市議員張(水靜)分、吳瓊華擔任主祭官，前苗栗縣長劉政鴻手持龍頭拐杖擔任監禮官。
吳敦義表示，氣氛莊嚴肅穆，他在心中作了首詩，「萬眾騰歡會中台，善男信女十方來，聖光普照吉祥意，法喜充滿百花開。」吳敦義現場以國、台語雙聲道吟誦，獲得滿堂喝采。
本安排接在吳敦義後面致詞的洪秀柱，臨時取消致詞，玄門總會企劃行銷會長林本凰表示，洪秀柱本來有安排要致詞，但致詞前，洪的幕僚突然告知司儀要取消，原因不清楚。
洪秀柱表示，參與宗教活動，還是少講話比較好，以虔誠的心參與聖會，才會請幕僚告知。
谷關大道院7日至11日舉辦八八蟠桃聖會，吸引不少信眾參與，有來自武當道教協會以及日本的朋友，武當山的道長們身穿傳統古服，拿著古代上稟的手牌，莊嚴肅穆的誦經禮懺，場面隆重。1050908
(中央社)
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