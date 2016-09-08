世大運射箭測試賽 桃警模擬高規防爆

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「2016亞洲盃射箭大獎賽暨105年全國理事長盃射箭賽」今天起舉行6天，這項被視為世大運射箭測試賽，桃園警方也以高規格提升安檢層級，模擬偵測防爆裝置，提前測試安全性。

亞洲盃射箭大獎賽暨全國理事長盃射箭賽」今天起到13日，在國立體育大學田徑場舉行，賽事包括來自澳洲、印度、日本、馬來西亞、科威特、泰國、越南、香港、台灣，共計9個國家和地區、400多位的射箭好手同場競技。

由於明年世大運的射箭項目維安警力將由台北、桃園警力共同投入，因此今天的賽事也模擬世大運安檢規格，規劃執行各項勤務。

桃園市政府警察局表示，世大運屆時利用X光機及電子偵檢門執行安檢工作，嚴密要求安檢須滴水不漏，因此今天也提前進行模擬，同時向國安單位洽借TNT炸藥試體，及俗稱「撒旦之母」的TATP（三過氧化三丙酮）炸藥試體，分別預置於機車置物箱內，及由假設敵攜帶背包，企圖矇混闖關通過X光機檢查進入會場，伺機實施危害，以考驗勤務同仁及警犬的偵檢效能。

市警局也安排警力實施動線規劃及分流、管制，賽事相關人員(含選手、隊職員、貴賓、裁判及工作人員)需通過電子偵檢門檢查，觀眾及媒體人員除需通過電子偵檢門、隨身物品需通過X光機檢查。

警方表示，距離世大運已不到一年的時間，桃園各轄區警察局也透過各項維安規劃與安檢實作，希望找尋維安盲點及針對問題規劃解決方案。1050908

(中央社)