鄭人碩三喜臨門 兒子出生加金鐘2入圍
演員鄭人碩的女友今晨為他產下一子，鄭人碩感動淚流不止，而金鐘獎又宣布他以「川流之島」入圍電視電影男主角獎、「紫色大稻埕」入圍戲劇節目男配角獎，三喜臨門。
2016第51屆金鐘獎今天宣布入圍名單，鄭人碩以「川流之島」入圍電視電影男主角獎、「紫色大稻埕」入圍戲劇節目男配角獎，囊括男主角、男配角兩項入圍。
值得賀喜的事，鄭人碩女友清晨才為他生下兒子，鄭人碩感動到淚流不止，甚至是兒子最後都沒再哭了，他還在哭，可謂是三喜臨門。
鄭人碩與在精品店當櫃姐的女友交往一年多，從兩個月前鄭人碩就減少工作量，每天陪女友待產，也會為女友下廚，陪女友生產時還很緊張，完全沒想到金鐘獎入圍的事情。1050908
(中央社)
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