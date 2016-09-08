鄭人碩三喜臨門 兒子出生加金鐘2入圍

演員鄭人碩的女友今晨為他產下一子，鄭人碩感動淚流不止，而金鐘獎又宣布他以「川流之島」入圍電視電影男主角獎、「紫色大稻埕」入圍戲劇節目男配角獎，三喜臨門。

2016第51屆金鐘獎今天宣布入圍名單，鄭人碩以「川流之島」入圍電視電影男主角獎、「紫色大稻埕」入圍戲劇節目男配角獎，囊括男主角、男配角兩項入圍。

值得賀喜的事，鄭人碩女友清晨才為他生下兒子，鄭人碩感動到淚流不止，甚至是兒子最後都沒再哭了，他還在哭，可謂是三喜臨門。

鄭人碩與在精品店當櫃姐的女友交往一年多，從兩個月前鄭人碩就減少工作量，每天陪女友待產，也會為女友下廚，陪女友生產時還很緊張，完全沒想到金鐘獎入圍的事情。1050908

(中央社)