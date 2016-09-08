美智庫：南海船隻糾紛近8成與陸有關

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共同社報導，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析，2010年後南海海域發生的糾紛，與中國大陸海警局及海軍有關事件，比例高達78%。

報導指出，南海發生船隻相撞、小衝突等糾紛中，68%與中國大陸海警局及其前身組織有關。若加上與大陸海軍相關事件，比例更達78%。

數據再次凸顯，中國大陸自2013年新設海警局以來加強海洋活動，已導致南海局勢不穩。大陸海警船在釣魚台列嶼附近海域活動頻繁，甚至不斷駛入日本領海。

戰略暨國際研究中心對2010年以來南海海域發生外國船隻間的45起主要糾紛進行調查，包括菲律賓與馬來西亞間的船隻糾紛，但多數仍與大陸海警局有關。

與大陸有關的糾紛包括2014年5月在西沙群島附近發生的越南與大陸公務船相撞事件、今年3月在陸菲互爭主權的黃岩島附近發生菲律賓漁船與大陸公務船小衝突等。1050908

(中央社)