健康的地中海飲食 你吃對了嗎

地中海飲食以橄欖油為核心，蛋白質來源主要是白肉，堅果及豆類也很重要，這種飲食備受推崇，但你吃對了嗎？

衛福部台南醫院營養師蔡佩芬今天指出，地中海飲食是公認的健康飲食型態，能遠離肥胖，有效降低慢性病，包括糖尿病、高血壓、肥胖、心血管疾病及代謝症候群的發病率及死亡率，保護大腦血管免受損傷，降低中風、記憶力減退及罹患心臟病的風險。

地中海飲食特點，包含大量蔬果和全榖雜糧，以提供維生素、礦物質、熱量、抗氧化劑及纖維。橄欖油則是地中海飲食的核心，作為食用油烹飪、烘烤食品和調拌沙拉、蔬菜，有助於提升高密度膽固醇，防止心肌梗塞等心臟疾病發生，堅果、豆類及種子也有同樣效果。

地中海飲食蛋白質主要來源是白肉，例如魚蝦海鮮、雞肉，可以降血脂、血壓、抗發炎、抗失智等。每天適量吃些酸奶或乳酪也是地中海飲食的特點，以促進骨骼健康、穩定血壓。香料運用是地中海美食的一大特色，不僅改善食物色香味，更能減少烹飪中油鹽用量。

紅酒也是地中海文化的一部分，紅酒所含多酚抗氧化、對心臟有益。但飲酒要適量，男性每天不超過2杯，女性不超過1杯。1050908

(中央社)