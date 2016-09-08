健康的地中海飲食 你吃對了嗎
地中海飲食以橄欖油為核心，蛋白質來源主要是白肉，堅果及豆類也很重要，這種飲食備受推崇，但你吃對了嗎？
衛福部台南醫院營養師蔡佩芬今天指出，地中海飲食是公認的健康飲食型態，能遠離肥胖，有效降低慢性病，包括糖尿病、高血壓、肥胖、心血管疾病及代謝症候群的發病率及死亡率，保護大腦血管免受損傷，降低中風、記憶力減退及罹患心臟病的風險。
地中海飲食特點，包含大量蔬果和全榖雜糧，以提供維生素、礦物質、熱量、抗氧化劑及纖維。橄欖油則是地中海飲食的核心，作為食用油烹飪、烘烤食品和調拌沙拉、蔬菜，有助於提升高密度膽固醇，防止心肌梗塞等心臟疾病發生，堅果、豆類及種子也有同樣效果。
地中海飲食蛋白質主要來源是白肉，例如魚蝦海鮮、雞肉，可以降血脂、血壓、抗發炎、抗失智等。每天適量吃些酸奶或乳酪也是地中海飲食的特點，以促進骨骼健康、穩定血壓。香料運用是地中海美食的一大特色，不僅改善食物色香味，更能減少烹飪中油鹽用量。
紅酒也是地中海文化的一部分，紅酒所含多酚抗氧化、對心臟有益。但飲酒要適量，男性每天不超過2杯，女性不超過1杯。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。