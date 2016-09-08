黨團幹部協調未果 柯建銘：不得已才投票

民進黨立法院黨團總召集人柯建銘今天協調新會期黨團幹部人選，但經過近1小時的協商後，仍然沒有結果；柯建銘表示，會繼續協調，最不得已的方式，是在12日黨團大會後投票。

民進黨團幹事長及書記長，每會期（半年）改選一次，第9屆第2會期幹事長有現任幹事長吳秉叡，以及高志鵬、莊瑞雄3人參選；書記長部分則有現任書記長陳亭妃，以及許智傑、黃國書、劉世芳、陳歐珀、莊瑞雄等6人登記，競爭激烈。

柯建銘下午再度協調幹部人選，經過將近1小時的協調後，還是沒有結果。柯建銘受訪時表示，會繼續協調，最不得已就是投票，現在還有幾天時間，當然要再努力；柯建銘說，因為13日就要開議，幹事長、書記長也要總質詢，如果沒辦法，12日黨團會議後就要投票，但會繼續努力協調。

莊瑞雄下午表示，協調過程和諧，但自己上會期在協調時已經禮讓過，「應該要互相才叫做讓」，若要投票也不會傷感情，「只能說大家使命感太強」；許智傑說，他已主動讓賢，這兩天請總召再聯絡一下，可以溝通就溝通，溝通不成才投票，「抽籤也是一種方法」。

吳秉叡則表示，12日舉行黨團會議前會再協調看看，除非有人退讓，不然不可能有結果，「我認為投票的機率很大」，在民主國家投票也是理所當然；至於有立委建議可以用抽籤的方式選出幹部，吳秉叡並不認同，他認為擔任黨團幹部是一種歷練，也能培養國會領袖，「難道要登記20、30人，大家來比手氣？」1050908

(中央社)