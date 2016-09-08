黨團幹部協調未果 柯建銘：不得已才投票
民進黨立法院黨團總召集人柯建銘今天協調新會期黨團幹部人選，但經過近1小時的協商後，仍然沒有結果；柯建銘表示，會繼續協調，最不得已的方式，是在12日黨團大會後投票。
民進黨團幹事長及書記長，每會期（半年）改選一次，第9屆第2會期幹事長有現任幹事長吳秉叡，以及高志鵬、莊瑞雄3人參選；書記長部分則有現任書記長陳亭妃，以及許智傑、黃國書、劉世芳、陳歐珀、莊瑞雄等6人登記，競爭激烈。
柯建銘下午再度協調幹部人選，經過將近1小時的協調後，還是沒有結果。柯建銘受訪時表示，會繼續協調，最不得已就是投票，現在還有幾天時間，當然要再努力；柯建銘說，因為13日就要開議，幹事長、書記長也要總質詢，如果沒辦法，12日黨團會議後就要投票，但會繼續努力協調。
莊瑞雄下午表示，協調過程和諧，但自己上會期在協調時已經禮讓過，「應該要互相才叫做讓」，若要投票也不會傷感情，「只能說大家使命感太強」；許智傑說，他已主動讓賢，這兩天請總召再聯絡一下，可以溝通就溝通，溝通不成才投票，「抽籤也是一種方法」。
吳秉叡則表示，12日舉行黨團會議前會再協調看看，除非有人退讓，不然不可能有結果，「我認為投票的機率很大」，在民主國家投票也是理所當然；至於有立委建議可以用抽籤的方式選出幹部，吳秉叡並不認同，他認為擔任黨團幹部是一種歷練，也能培養國會領袖，「難道要登記20、30人，大家來比手氣？」1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。