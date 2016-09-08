郭芳煜：調整基本工資非單一公式
勞動部長郭芳煜今天說，調整基本工資不是用單一公式決定，而是綜合考量經濟成長率、消費者物價指數、勞動生產力及扶養比等社經數據。
第3季的基本工資審議委員會原本在7月26日召開，當時由於資方7名代表全數缺席，會議決議延至今天再度召開，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元；時薪部分10月1日起，先調升至126元，民國106年1月1日跟月薪同步調升至133元。
郭芳煜會後表示，今天會議中氣氛比想像中好很多，也沒有拍桌等狀況。資方在會中也有提出本外勞基本工資脫鉤的部分，但沒有任何一個有勞基法的國家有這麼做。
郭芳煜說，預計今年底「最低工資法」草案就會出爐，屆時會在跟外界討論出一個最好的法案跟審議機制。
由於跟韓國的基本工資比，台灣有相當的落差，郭芳煜指出，考量物價等因素，他不認為調升基本工資的幅度有比韓國少。
這次基本工資調升幅度高達5%，比前幾年的調幅都還要高，郭芳煜說，調升基本工資是每年都會碰到，每年也都有不同情況，如果可以尋求勞資雙方的不滿意卻都可接受，就是進一步，只要對勞工朋友有幫助，他就會覺得值得。1050908
(中央社)
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