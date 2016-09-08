法印青少年管樂團 明晚舉行感恩音樂會
由台灣信徹蓮池會創辦、以新移民及弱勢家庭子女為班底的高雄市「法印青少年管樂團」，於9日晚上7點半在大東文化藝術中心演藝廳演出感恩音樂會。
「法印青少年管樂團」於2012年年12月2日由高雄市台灣信徹禪寺導師徹宗長老尼慈悲推動成立，幫助社會貧困眾生，輔導關懷新住民及弱勢家庭子女，聘請老師指導孩子們學習樂器，從音樂中培養自信，3年多來，樂團蓬勃發展。
由於樂團贊助來自信眾，每年樂團都會演出感恩音樂會，邀請贊助者聆賞，今年名為「夜樂悅感恩音樂會」，明晚演出，感謝一路鼓勵與護持法印青少年管樂團的支持者，透過管樂表演，分享成就與榮耀，讓外界藉此機緣認識法印青少年管樂團，看見團員們的認真與努力。
(中時)
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