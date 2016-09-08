美女警花郭采靈初生之犢 飛車逮獲竊嫌
七月剛完成實務訓練，正式投入警察工作的菜鳥警花郭采靈，日前執行深夜巡邏勤務，發現騎著一台贓車的可疑男子，正當欲上前盤查時對方竟飛車逃逸，見狀後她加足油門從後追趕，雙方追逐近半小時，竊嫌才終於就範，對於遇上初生之犢，他也只能搖頭認栽。
「市區沿路逆向且時速超過7、80公里」，27歲郭采靈坦言，當時一心只想抓到人，事後想想真的滿危險的，不過當初就是熱愛警察這份工作，才會義無反顧的投入。
受到從警舅舅的影響，從小就以警察為志業，原本高中畢業就要報考警專，結果考試當天與校內測驗撞期，只能先完成學業而將夢想擱置；大學就讀商業設計，畢業後也短暫從事相關工作，不過心裡的想法從未變過，通過警察特考後，正式在今年上線。
郭采靈表示，從小路見不平就會上前制止，不過也因為沒有正當性而對警務工作抱有憧憬，她說，現在穿上警察制服就名正言順，誓言抓光壞人、也期望幫助更多人。
事後知道26歲潘姓竊嫌甫因假釋出獄，求職屢屢碰壁，才偷竊路邊機車從高雄一路騎到屏東求職，也在機車車廂內發現一疊履歷表，目前可能必須面對殘刑，她鼓勵對方勇於認錯，且出獄後要以對的方式努力生活，展現女警柔情一面。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。