美女警花郭采靈初生之犢 飛車逮獲竊嫌

外型出眾的郭采靈將從警視為畢生夢想。（林和生攝）

外型出眾的郭采靈，拳腳功夫一點也不馬虎。（林和生攝）

穿上警察制服的郭采靈仍難掩亮麗外型。（林和生攝）

七月剛完成實務訓練，正式投入警察工作的菜鳥警花郭采靈，日前執行深夜巡邏勤務，發現騎著一台贓車的可疑男子，正當欲上前盤查時對方竟飛車逃逸，見狀後她加足油門從後追趕，雙方追逐近半小時，竊嫌才終於就範，對於遇上初生之犢，他也只能搖頭認栽。

「市區沿路逆向且時速超過7、80公里」，27歲郭采靈坦言，當時一心只想抓到人，事後想想真的滿危險的，不過當初就是熱愛警察這份工作，才會義無反顧的投入。

受到從警舅舅的影響，從小就以警察為志業，原本高中畢業就要報考警專，結果考試當天與校內測驗撞期，只能先完成學業而將夢想擱置；大學就讀商業設計，畢業後也短暫從事相關工作，不過心裡的想法從未變過，通過警察特考後，正式在今年上線。

郭采靈表示，從小路見不平就會上前制止，不過也因為沒有正當性而對警務工作抱有憧憬，她說，現在穿上警察制服就名正言順，誓言抓光壞人、也期望幫助更多人。

事後知道26歲潘姓竊嫌甫因假釋出獄，求職屢屢碰壁，才偷竊路邊機車從高雄一路騎到屏東求職，也在機車車廂內發現一疊履歷表，目前可能必須面對殘刑，她鼓勵對方勇於認錯，且出獄後要以對的方式努力生活，展現女警柔情一面。

(中時)