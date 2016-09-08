谷關大道院八八蟠桃盛會 洪秀柱低調不致詞
玉勒封神台谷關大道院8日舉辦八八蟠桃聖會三獻大典，上萬信眾自各地湧入參香，國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義率同黨民代擔任主祭官，祈求社會安定和諧，個性嗆辣敢言的洪秀柱身著古裝，似乎被宗教儀式感動，長達1小時祭典過程表情肅穆，也突然主動取消致詞，而吳敦義則趁機賣弄文采，自創28字短詩，盛讚年度盛會，還以台語吟誦博得信眾熱烈掌聲。
「萬眾騰歡會中台，善男信女十方來，聖光普照吉祥意，法喜充滿百花開。」吳敦義現場吟誦短詩，並祈求無極瑤池金母以及諸殿神眾，保佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安；吳致詞完，洪秀柱在旁保持微笑，態度異常低調沒登台，信眾感到意外，玄門總會企劃行銷會長林本凰表示，原有安排洪致詞，但幕僚在會前突然跟司儀表明不致詞，但原因不明。
洪秀柱表示，參與宗教活動，要以虔誠的心，還是少講話比較好，才會請幕僚告知。提及綠營自己打臉陸客朋友說，洪秀柱表示，談任任何事情，不應心口不一、言行不一，這樣很難取信於人，內部有人歡迎，有人又不友善，這是基於什麼樣的動機？最主要是對於上面的領導者，解鈴還須繫鈴人，鑰匙打不開門，實在是很麻煩。
八八蟠桃三獻大典還有國民黨立委江啟臣、前立委楊瓊瓔、苗栗縣長徐耀昌以及市議員張瀞分、吳瓊華等人出席，台中市副市長林陵三、時代力量立委洪慈庸也到場，前苗栗縣長劉政鴻則手持龍頭拐杖，擔任監禮官，還有武當山三豐派第15代女道長陳亞茹特地來台交流太極拳，宣布即日起在谷關大道院駐點1個月。
女道長陳亞茹一席全白道服，舞起太極拳套路，剛柔並濟且拳勢生風，「不動身體會退化生鏽，練功才會健康強壯。」20出頭歲就有16年道行的陳亞茹表示，三豐派太極拳架子不用蹲太低，男女老少都適合練，配合谷關的好空氣，有加乘養生效果，9月24日歡迎前來交流。
(中時)
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