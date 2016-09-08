創業有成 高林基金會捐球具回饋「嘉」鄉

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高林文創基金會捐贈球具、球衣給更寮國小國中。（廖素慧翻攝）

高林文創基金會特助倪聖琦（前排中）代表捐贈球具、球衣給民和國中。（廖素慧翻攝）

高林公司董事長林郁文是嘉義人，旅居北部創業有成，回饋家鄉，8日高林文創基金會捐贈嘉義縣民和國中青少棒球隊、更寮國小少棒隊球棒、捕手護具、手套、球衣等球具1批，期許球隊在缺乏資源的逆境中奮勇爭取佳績。

基金會特助倪聖琦表示，高林公司董事長林郁文是嘉義朴子人，回饋家鄉，去年捐贈球具給東石高中，今年獲知嘉義縣民和國中青少棒隊與更寮國小少棒隊球具設備老舊不堪使用，卻缺乏資源，決定捐贈一批球棒、捕手護具、手套、球衣等給這2所學校。

更寮國小、民和國中都位處偏鄉，資源匱乏，成立棒球隊的條件與都市的學校球隊難以相提並論，且更寮國小成軍時間短，卻能奮力打出好成績，打進全國16強，民和國中青少棒隊也屢屢在各項棒球比賽上名列前茅，基金會以實際行動肯定2校球隊的努力。

高林文創基金會贊助支持體育活動不遺餘力，在今年3月與中華職棒、樂山教養院合作，共同舉辦季前公益傳愛行動，將職棒明星簽名商品義賣所得，全數捐贈至花東偏鄉地區的棒球隊。

(中時)