恩主公橫溪照護之家啟用 供五星級設備及貼心服務

行天宮醫療志業醫療財團法人創辦人黃忠臣在開幕儀式中致詞。（陳俊雄攝）

行天宮醫療志業執行長吳志雄。（陳俊雄攝）

8日啟用的行天宮三峽橫溪照護中心，提供90床的五星級優質照護服務。（陳俊雄攝）

台灣老年人口數快速成長，據統計民國114年將邁入超高齡社會，老年人口比例將超過20％、145年預估將達37.5％，建置符合高齡者的長期照顧需求已刻不容緩，橫溪恩主公護理之家8日落成啟用，以「在地老化」與「社區照顧」的精神，期許給長輩一個最好的心家，行天宮醫療志業醫療財團法人創辦人黃忠臣表示：「『平安』是我們最懇切的祈願，真誠關懷、體貼服務及溫暖的愛心，讓入住護理之家的民眾身心都能平安。」

根據行政院主計處統計，台灣預估將於107年邁入老年人口占比達14％以上之高齡化社會，於114年將成為老年人口占比達20％以上之超高齡社會1。除了老年人口快速上升，老年人中失能的人數也越來越多，根據國家發展委員會人口推估，104年全國失能老年人口數為48萬，120年將增加至95萬，成長近2倍之多2。（失能的評估為「日常生活活動功能(ADL) 」或「工具性日常生活活動功能(IADL) 」，程度分為輕度、中度及重度。）

老年人口快速上升，伴隨著少子化問題，120年台灣扶老比將增加至105年的4倍，相當於家中每位青壯年就得照顧0.8位老年人2，尤其失能老人照護更是家屬生活中龐大壓力來源之一，需要24小時專業且貼身的照護。

根據行政院衛生署照護處2010年報告顯示，根據國人的平均壽命和疾病型態等變數推估，國人一生中的長期照顧需求時段約為7.3年，面對這樣一段不算短的照護需求時間，行天宮醫療志業吳志雄執行長表示：「老年人的照護將是台灣未來面臨的重要問題，如何能提供完善的老年照護服務，以及重建老年人信心與身體健康，長期照顧機構將會是老人照護中的重要角色，橫溪恩主公護理之家的落成啟用，同時也是呼應政府『全人醫療、在地老化』的長期照顧政策發展，用心照顧周邊地區的長者。」

橫溪恩主公護理之家坐落於橫溪畔、白雞山腰處，得天獨厚的絕佳位置，擁有優美的風景與清新的空氣，更是讓許多住民及家屬驚艷不已，表示住在這裡少了都市塵囂的紛擾、多了自然的寧靜、住民活動空間更廣闊，看的出來是個用心打造適合長者居住的環境。

除了外部的空間規劃外，橫溪恩主公護理之家設有信仰空間、懷舊空間，讓住民能有心靈寄託之所，更特別規劃小菜園打造開心農場，讓住民能接觸大自然，透過植栽沈澱身心靈，透過懷舊治療與園藝治療，降低失能與憂鬱指數，同時每位住民的床位旁，也設有個人展示櫃，讓住民放置家人或自己收藏的物品，專屬空間讓住民能更有歸屬感，感受橫溪恩主公護理之「家」的溫暖。

另外最受住民與家屬青睞的就是全人且專業的醫療照護，涂明香督導指出橫溪護理之家提供跨專業團隊照護，在醫療與生活照顧方面，有每月定期醫師巡診、24小時的護理人員照顧服務、營養師評估個案需求設計膳食，物理與職能治療師負責復健活動指導、照護服務員協助日常生活照顧、清潔等服務；另外在心靈生活層面上也有社工師提供生活輔導會談、行天宮公益志工的陪伴服務，讓住民能夠心靈上有所寄託，並以恩主公醫院作為堅強的醫療後盾，讓住民的健康照顧無縫接軌。

橫溪恩主公護理之家8日落成啟用，以「在地老化」與「社區照顧」的精神，期許給長輩一個最好的心家，不僅是貫徹 恩主公之聖訓，完備醫療志業體的發展，同時也是因應超高齡社會的來臨，呼應政府的長期照顧政策發展，用心照顧周邊地區的長者。

行天宮醫療志業吳志雄執行長表示：「全體籌備人員齊心協力，就是為了提供『五心級』的服務—靜心所在，安心照護，關心體恤，貼心服務，暖入心扉。如同護理之家大廳高掛的『平安』二字，讓長者在此平安生活，是我們共同的目標與期望。」

(中時)