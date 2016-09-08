映集團打造嘉義首座IMAX影城 動土

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映集團in89嘉義豪華影城8日舉行動土典禮。（廖素慧攝）

嘉義人記憶中的國民戲院原址，將有一家新電影院，映集團在此打造雲嘉地區第一座IMAX影院in89嘉義豪華影城，8日舉行動土典禮，政商雲集，場景熱鬧，預定2108年完工，全院有11個旗艦影廳及2個超級巨幕廳。

開工動土儀式由嘉義市長涂醒哲、嘉義市議會議長蕭淑麗、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、映集團董事長蔡榮華及互助營造董事長林志聖等人共同主持。

涂醒哲表示，映集團引進IMAX全球頂級影像極致工藝的電影放映系統，提升雲嘉消費者視聽享受，影城位於市中心精華地段，與文化公園、文化路商圈連成一氣，民眾休閒更多元化，活絡商機及就業機會。

映集團執行長蔡政宏表示，in89嘉義豪華影城所在位置成仁街、民族路口是「國民戲院」的舊址，別具人文意義，由香港建築師張智強、台灣建築師許銘陽及榮獲國際IFAWPCA亞太營聯建築金牌獎的互助營造等業者規畫打造，是雲嘉地區第一座IMAX影院、MX4D影廳、DOLBY ATMOS杜比全景聲影廳、全雷射放映影城及第一座雙大廳、2000席的影城，未來播映商業娛樂影片，也會放映IMAX科教影片。

in89嘉義豪華影城600多坪，設計為地下3樓、地上8樓的複合式空間，規畫有11個旗艦影廳及2個超級巨幕廳，2013年起籌劃，今年6月中旬取得建照，預計2018年完工。

(中時)