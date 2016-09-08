5大危險族群　乳癌轉移死亡風險增加2~3倍

陳訓徹說，「轉移至腦肝肺」、「轉移大於3處」、「術後2年內復發」、「年齡逾70歲」、「三陰性」等5大乳癌族群，應接受更積極的治療。（倪浩倫攝）

乳癌是國內女性死亡人數最高的癌症，平均每天有6人因而過世。長庚醫療團隊今公布國人高惡性乳癌預後危險因子研究，發現「轉移至腦肝肺」、「轉移大於3處」、「術後2年內復發」、「年齡逾70歲」、「三陰性」等5大族群，死亡風險將增加2~3倍，應積極接受包括化療在內的治療。

傳統因應乳癌的轉移治療，多會用荷爾蒙緩和性療法來控制癌細胞，並藉此維持患者的生活品質。但臨床觀察，有一群易復發、預後差、病程進展快速的高惡性乳癌患者，勢必要接受較積極的治療。為了「辨識」其原因，找出哪些為高危險族群，林口長庚醫院乳癌團隊觀察2000~2012年、收治的1763名轉移性乳癌患者，並分析1224位遠端轉移者的臨床診治資料。

林口長庚一般外科乳癌治療中心主任陳訓徹說，癌症轉移的部位，關乎存活惡性程度，其中以腦、肝、肋膜、肺、骨頭轉移的存活最短，皆低於2年：腦轉移者平均7.5個月，肝轉移10.8個月、肋膜轉移14.1個月、肺轉移19.6個月、骨轉移20.9個月。

進一步分析發現，年紀大於70歲才轉移的乳癌患者，2年內死亡率達78.8％，是50歲以下乳癌轉移者的2.87倍；術後2年內復發的患者，復發後2年內的死亡率也達71％；若為三陰性的患者，轉移後2年的死亡率達66.8％。陳訓徹補充，轉移部位愈多，預後愈差，轉移2處者、會較轉移1處者減少近1年存活期，若是轉移到肝、肺等內臟轉移者，平均也會少活1年。

「不是轉移就代表沒希望」，陳訓徹指出，臨床已經證實，上述高危險族群，應接受更積極的治療，例如先用化療縮小或控制轉移的癌細胞，再搭配標靶藥物或荷爾蒙療法，能有效提高存活期。他舉例，若是肋膜轉移，患者會因肺積水而喘氣、呼吸急促，但荷爾蒙療法要3個月才會有效果，勢必緩不濟急，而肝轉移將出現黃疸，一旦來到2~3級，身體狀況將惡化到無法負荷化療。

罹癌16年的乳癌患者鄭阿姨，從最初的肋膜轉移開始，轉移部位接連包括肝臟、骨頭、肺臟、腦部等等，在積極的治療、從未尋求任何偏方的情況下，至今狀況穩定，是醫院內令人讚佩的抗癌鬥士。陳訓徹說，準確預測病情的發展，有助於擬定高惡性乳癌患者的治療策略，患者和家屬應更於積極面對、千萬不要放棄治療和希望。

(中時)