天心「好險有入圍」 慶幸不用直播哭給大家看
第51屆金鐘獎今(8日)公布入圍名單，被視為大熱門的《一把青》不負眾望，總共入圍13項是本屆大贏家！先前曾擔心沒入圍的天心，曾透露要直播哭給大家看，稍早入圍名單揭曉後，天心以《一把青》入圍戲劇節目女配角獎，也讓她鬆一口氣「好險有入圍」。
天心以《一把青》入圍金鐘，將與林美照、柯淑勤、曾之喬、劉瑞琪爭女配角獎，得知自己入圍後，天心在臉書慶祝《一把青》成為金鐘入圍大熱門，開心自己有入圍，並自嘲：「不然直播哭給大家看多不好意思呀」。
天心也透露入圍的第一關卡已過，接下來她要找禮服，粉絲也期待她屆時美美登上金鐘紅毯。第51屆金鐘獎頒獎典禮於10月8號在國父紀念館舉行。
(中時電子報)
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