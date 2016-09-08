國際青年大使訪奧獲佳評 拓展國際視野

駐奧地利代表處今天表示，2016青年大使歐非團在奧地利除表演獲得佳評如潮，還獲得奧國聯邦國會議員及史泰爾馬克邦議員接見，在拓展國際視野上收穫豐富。

駐奧地利代表處指出，2016國際青年大使歐非團在維也納除了有佳評如潮的大型公演外，代表處另特別安排青年大使們參訪奧國聯邦國會大廈，以及奧國史泰爾馬克邦（Steirmark）的邦議會，瞭解奧國國會運作以及政治制度等。

青年大使分別獲得奧國聯邦國會議員及史泰爾馬克邦議員的接見，在與奧國議員座談時，針對歐洲的政治情勢、經濟、難民及反恐等議題以及奧國教育制度等問題請教，獲得詳細說明，團員皆感到拓展國際視野。

此外，為增進台奧青年交流，駐奧地利代表處也安排兩場與奧國青年的交流活動，包括在史泰爾馬克邦與奧國執政黨之一的國民黨（OVP）青年黨部，及與奧國國立維也納大學生與交流。台奧兩國青年各自介紹自己國家，交換彼此生活及學習經驗，成功搭起雙方青年友誼橋梁。

今年國際青年大使交流計畫主題為「活力世代，友善台灣」，代表處也另安排他們拜訪維也納的養老院，當老人家看到來自台灣青年精湛技巧的扯鈴表演時，不禁驚呼連連，對於精彩演出極為欣賞。

駐奧地利代表史亞平鼓勵青年大使，珍惜外交部提供給青年與國際接軌的機會，讓世界各國感受到台灣青年的熱情、活力、友善以及創意，增進各國對於台灣的友好以及瞭解之外，更要利用到各國參訪並與當地青年交流的機會，增廣國際見聞，開拓國際視野，並建立與各國青年的友誼。

2016青年大使歐非團已在7日結束在奧地利行程，臨行前青年大使表示訪問奧地利之行收穫豐富，並且結交許多奧國青年朋友。對於有機會代表台灣青年，透過大型公演宣介台灣，演出時不但座無虛席，且獲得滿場觀眾的喝采，事後佳評如潮，大家感到相當光榮。1050908

(中央社)