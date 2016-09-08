找回公有市場榮景 草屯祭出消費200元抽洗衣機

草屯鎮長洪國浩〈左〉主持「樂活市集‧搶購抽豪禮」記者會。（楊樹煌攝）

草屯鎮長洪國浩〈右4〉籲請民眾踴前往公有市場消費，帶動商機，並獲得大獎。（楊樹煌攝）

草屯鎮公所為方便民眾購物，提振公有零售市場商機，今〈8〉日在鎮民廣場，舉辦「樂活市集‧搶購抽豪禮」記者會，並預告10日起至25日有系列限時搶購、摸彩及街頭藝人表演等促銷活動，凡消費200元即可獲摸彩券，獎品有40吋液晶電視、冰箱、洗衣機等各項大獎的摸彩。

今天的「樂活市集‧搶購抽豪禮」記者會，由草屯鎮長洪國浩主持，市場業者、地方民代及各里里長都應邀參加；洪鎮長表示，市場和民眾生活關係最密切，草屯公有零售市場經鎮公所整修門面、整頓市場環境，並集合創意市集及優良攤商後，已成現代化市場。

洪鎮民並指出，為讓公有零售市場昔日榮景再現，繁華再起，本月份起將舉辦系列促銷活動，凡10日至25日在市場單筆消費滿200元，即可獲得摸彩券1張，25日上午10時30分舉行公開摸彩，獎品有40吋液晶電視、冰箱、洗衣機、腳踏車等近百項摸彩品，當天並有系列熱場表演，歡迎大家踴前往消費，帶動商機，並獲得大獎。

(中時)