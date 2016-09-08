感念創校者大愛 勤益科大紀念片《榜樣》首映
「真愛才有割捨，割捨才有永恆！」為呈現國立勤益科技大學創辦人的大愛，校方主導拍攝紀念片《榜樣》今天首映，吸引數百人觀賞。
片長約40分鐘的《榜樣》紀念影片，內容講述勤益科大創辦人張明、王國秀夫妻倆歷經戰亂、胼手胝足的故事，退休後更拿出積蓄辦學，深信教育才能改變社會，歷經多年苦心經營，於81年間毅然決定將財務規模高達40億的學校捐給國家。
勤益科大校長趙敏勳說，這部紀念片耗時2年、斥資250萬拍攝，皆由校友及師生主動捐款，拍攝團隊更遠赴夏威夷探訪創辦人晚年駐所與墓園，訪談60名相關人士，也因為張明夫婦的無私大愛，讓勤益得以擴校，有助校園發展。
與會的前教育部長楊朝祥也分享勤益科大成為國立學校的關鍵因素，他表示，當時台北工專與高雄工專都是培養工業類科人才的基地，為均衡北中南發展，教育部希望中部有所好的工專，且那時勤益是辦學績效良好的指標學校，轉型也應運而生。
校方強調，這部紀念影片未來將不定時在校內播放，也希望成為入學新生了解校史的重要資料，正因為創辦人的無私大愛，才讓勤益校園發展更完善。
(中時)
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