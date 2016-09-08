感謝大溪警辛勞 警友會辦事處贈月餅

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中秋節將至，桃園市警友會大溪辦事處主任王勝智及前主任李後田，由桃園市議員楊朝偉陪同，慰勞大溪分局警察，並致贈月餅。(賴佑維攝)

中秋節將至，桃園市警友會大溪辦事處主任王勝智及前主任李後田，由桃園市議員楊朝偉陪同，慰勞大溪分局警察，並致贈月餅。(賴佑維攝)

中秋節將至，桃園市警友會大溪辦事處主任王勝智及前主任李後田，由桃園市議員楊朝偉陪同，慰勞大溪警分局警察，並致贈月餅，由大溪分局副分局長王智民與周益銘代表接受。

王勝智說，大溪分局涵蓋桃園市大溪、復興2大觀光地區，幅員遼闊，每逢假日更是交通繁忙，為了感謝警方長期為地方的治安及交通工作的奉獻，特別致贈月餅。

(中時)