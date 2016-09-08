陸客朋友說 洪秀柱：言行不一難取信人

行政院政務委員張景森提出的「陸客朋友說」，國民黨主席洪秀柱今天表示，「談論任何事情，不應心口不一、言行不一，這樣很難取信於人。」

行政院政務委員張景森在個人臉書表示，「陸客是我們最需要交的朋友」，要國人不要再歧視陸客。翌日，行政院強調張景森說法只是個人立場。

洪秀柱今天出席谷關大道院舉辦八八蟠桃聖會擔任主祭官，她表示，「談論任何事情，不應心口不一、言行不一，這樣很難取信於人，內部有人歡迎，有人又不友善，這是基於什麼樣的動機？」

洪秀柱指出，「最主要是對於上面的領導者。解鈴還須繫鈴人，鑰匙打不開門，實在是很麻煩。」1050908

(中央社)