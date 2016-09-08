生乳捲名店台中旗艦店 民眾搶限定商品

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生乳捲名店亞尼克(艸果)子工房進軍中部，位於美術園道的台中旗艦店今天下午正式開幕，並推出台中限定口味商品，吸引民眾排隊搶購。

亞尼克董事長吳宗恩表示，台中是國際化城市，而且是台灣特色美食重鎮，亞尼克看好中台灣烘焙市場的成長，除了經典原味生乳捲外，還推出台中地區限定口味「帕達諾起司生乳捲」，希望帶給台中民眾味蕾上的鹹甜絕妙驚喜。

此外，台中旗艦店2樓還特別打造手作體驗區，期望藉過親手創作的烘焙體驗，讓人與人之間拉近彼此距離，從「心」培養親子關係，凝聚美好幸福時光。

即日起至15日，消費者只要到亞尼克台中旗艦店拍照打卡並tag一個好友，就能獲得每日限量供應的波士頓派。1050908

(中央社)