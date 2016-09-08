民眾不滿南海處理 綠委：蔡總統要重視

民進黨立委黃偉哲今天針對有過半民眾不滿意對太平島仲裁結果一事表示，台灣在美中兩強之間難為小，處理不好又會引起國內反彈，值得總統蔡英文重視，可以做更多來符合民意。

中國國民黨智庫昨天公布最新民調，48.4%受訪民眾滿意總統蔡英文，38.7%不滿意；民調也指出，54.5%民眾不滿政府對太平島仲裁結果的看法，26.7%滿意。

黃偉哲今天表示，對於南海仲裁案，從這裡可以看到指標，民間認為政府的態度比較軟弱，而政府要在美中兩強之間要做一個選擇，但兩大之間難為小，若處理不好又會引起國內反彈，這點值得蔡總統或國安高層重視。

黃偉哲指出，國際對於太平島主權的歸屬沒有疑義，但對於太平島是島還是礁，台灣的聲音卻似乎過小，蔡總統登島是宣示主權，不會因總統登島就可讓太平島從仲裁後的礁變成島。兩岸、外交跟國防是總統的專屬職權，他認為蔡總統可以做更多的行動，來符合民意的需求。

不過黃偉哲也指出，他對於國民黨昨天所做的民調有些驚訝，因為之前許多媒體及學術研究機構所做的民調，蔡總統的滿意度跟不滿意度都差不多，可是昨天國民黨的民調顯示，蔡總統的滿意度還高於不滿意將近10個百分點。

國民黨立委許毓仁則說，國家的元首最重要的就是維護國家的領土主權，而太平島的事件中蔡總統的表現，以及後來政府一連串的沉默，讓廣大的人民失望。他說，長期以來台灣的漁民都有在太平島作業，漁民的權益及捕魚的利益需要被保護，但國家元首卻沒有辦法做到，這很遺憾。1050908

(中央社)