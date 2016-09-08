餐旅集團新竹開商旅 最快9月底營運

我要評比

新竹在地營造業者與台灣飯店集團合作，在新竹市交通大學旁打造全新飯店品牌，今天宣布該旅館預計9月底前正式營運。

業者表示，竹湖暐順麗緻文旅地點位在國道1號新竹交流道旁，鄰近交通大學、清華大學，以及新竹科學園區；設施部分，共有173間套房，營造輕鬆適宜的起居空間。

竹湖暐順麗緻文旅董事長林清和表示，暐順營造在新竹33年，協助科學園區蓋了數十間廠房、辦公室、員工宿舍，首度跨足飯店業，地點位在國道交流道旁，緊鄰清大、交大與竹科，提供商務人士及學術交流參訪人員們優質服務。

麗緻管理顧問公司副總經理陳伊婷強調，此次合作案從合約洽談到營運規劃進展快速，充分展現暐順對於麗緻管理顧問在飯店經營管理專業的肯定與信賴，也相信此案將成為新竹中價位市場最具競爭力的飯店之一。

業者指出，竹湖暐順麗緻文旅是一間人文特色旅店，在許多設計巧思中，都自然融入在地人文風景，透過千坪綠化空間，結合雨水回收系統、遮光率等綠建築概念，運用庭園、林蔭、陽光賦予飯店、自然和諧共生概念，打造新竹公眾休憩生活新地標，最富盎然綠意的飯店。1050908

(中央社)