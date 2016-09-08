城市活力榜倫敦第1 巴黎第4

法國國際廣播電台（RFI）報導，資誠會計師事務所（PwC）昨天公布一項國際研究顯示，倫敦在30個全世界最具活力的城市中居榜首，新加坡和多倫多名列第2和第3，巴黎排名第4。

排名在巴黎之後的城市為阿姆斯特丹和紐約，紐約與兩年前相比，下降了4位。

法新社相關報導指出，巴黎一向被認為缺乏活力，房租高，對創業公司缺乏吸引力。但資誠會計師事務所的調查顯示，巴黎在其他領域表現很好。

根據參與競爭的30個城市來看，巴黎幾乎在所有領域都佔有優勢，包括經濟實力，交通，基礎設施，技術成熟度和文化影響力等。

報導指出，有些調查結果可能會讓巴黎人都感到震驚，比如，巴黎和紐約在「生活質量」上並列第一。法國首都的交通設施質量居30個城市之首，文化活力居第2名，公共花園居第3。

而巴黎在兩年間，競爭力提前3名，可能與巴黎幾年來致力將塞納河左岸道路設成人行道，改善城市環境有關。

另外，巴黎在接待到訪的遊客和商人領域表現不錯，基礎設施也受到好評。但巴黎在知識資本和創新領域卻表現不佳，僅位於第3名。

巴黎的教育系統和大學頗具競爭力，但創業環境則明顯不佳。資誠會計師事務所法國分部負責人法高菲（Fabien Goffi）告訴法新社，法國，尤其是巴黎的創新能力很強，但現在的問題是如何將研究人員變成創業的企業者。

巴黎在經濟領域排名也不佳，生產率位於第7位，外國投資領域居第9位，在經濟增長和就業領域表現也不盡人意。整體上，與其他城市相比，巴黎的經濟標準比2014年的排名下降了4名，跌至第8。

對於最具活力的明星城市倫敦，法新社指出，還需要進一步觀察英國脫歐是否會對其巨大吸引力造成影響。1050908

(中央社)