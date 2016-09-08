不怕陸客減 餐旅集團新竹插旗
投入新竹在地營建事業超過30年的營造公司，仍與台灣知名餐旅集團合作，今天宣布在交通大學旁打造全新飯店品牌，預計月底正式營運。
台灣餐旅產業近期受陸客團大降深受影響，但新竹在地營建事業暐順營造，卻在此時與台灣飯店品牌麗緻餐旅集團，首度攜手於新竹地區闢建「竹湖暐順麗緻文旅」，在這波台灣餐旅產業低迷時期，要「逆勢」創佳績。
竹湖暐順麗緻文旅董事長林清和認為，國人適應能力強，餐旅產業的不景氣是一時的，過去幾年台灣旅館業多以接陸客為大宗，但現打造竹湖暐順，定位為商務旅館，服務對象主要為新竹科學園區的過內外員工，以及清華大學、交通大學的交換教授、舉辦的國際會議、學術交流等。
林清和說，竹湖暐順麗緻文旅的地點就位在國道一號新竹交流道旁，鄰近清華大學、交通大學及新竹科學園區大門，交通便利、鬧中取靜，加上所設定的客群並非以陸客為主，所以不擔心會因陸客減少而影響業績。
麗緻旅館營運部總經理顏鎮國則說，旅館業的景氣本來就會有高低波動，不應把雞蛋放在同個籃子裡，應有不同的比例調整；至於面對此次陸客減少風波，仍會因原本主攻陸客團的業者轉移重心到國旅，產生「排擠效應」，讓集團業績受到影響，但估計影響不會超過一成。
麗緻管理顧問公司副總經理陳伊婷則強調，他們看重與合作企業對服務理念的契合與認同，期望能秉持擅長為每間飯店量身訂做的作法，整合業主期望、當地風土、營運考量等不同層面，規劃打造符合麗緻旅館系統風格及標準的傑出飯店之一。1050908
(中央社)
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