小陸客俄皇宮大廳小便 俄媒：震驚
星島日報報導，近日，一則中國遊客在俄羅斯沙皇時期建設的葉卡捷琳娜宮（The Catherine Palace）大廳硬木地板上讓孩子尿尿的消息，令俄國人震驚不已。
報導引述俄羅斯聖彼得堡電視台，事件發生在位於聖彼得堡西南方向普希金城的葉卡捷琳娜宮，8月2日一個來參觀的中國旅遊團中，一位母親為了讓自己孩子上廁所，直接就讓小孩在皇宮大廳歷史悠久的豪華硬木地板上小便。
俄媒稱，事件發生後，震驚整個葉卡捷琳娜宮的工作人員，從館長到普通服務人員都趕到現場查看和處理。
工作人員稱，這是歷史上首次發生類似事件。
葉卡捷琳娜宮是俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜一世修建，距今有約300年歷史。宮殿以其特有的女性特色著稱，建築精巧奢靡，色彩清新柔和，彌漫著女性的柔美、嬌媚的風韻。1050908
(中央社)
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