砍退休公教三節獎金 林全：工友全發

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行政院長林全今天表示，明年春節起，退休公教人員三節獎金將比照年終慰問金標準，收入在新台幣2萬5000元以下者全數保留、發放，工友部分的三節獎金則全數保留發給。

行政院今天決定，從明年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，預估每年可節省新台幣8.7億元。

林全下午出席「行政院 2016 生技產業策略諮議委員會議」閉幕式，會前媒體聯訪詢問今天中午和民進黨立委進行便當會時，是否拍板決定明年起砍退休公教三節獎金？

他表示，退休公教人員三節慰問金一事，內部已經討論一段時間，且人事總處也在處理簽辦中，今天會簽辦出來，同一時間剛好和民進黨立院黨團幾個重要委員聚會，就藉此機會向他們做說明，希望取得支持。

規劃內容部分，林全說，退休公教人員三節慰問金原則上比照年終慰問金標準，即收入在 2萬5000元以下者全數保留，繼續發給；至於工友部分，則全數都給，不考慮收入是否達 2萬5000元以下，會以此標準來發放，和以往發放方式不同。

林全指出，以往標準是只要退休者，不論年資或收入多少都一律發放，經過這次調整，就和年終慰問金標準一樣，採類似標準處理。

行政院今天決定，從明年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，預估每年可節省新台幣 8.7億元。軍職人員發放則不在此限。1050908

(中央社)