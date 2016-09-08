綜藝掃金鐘陰霾 評審讚本土製作有新貌
第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，綜藝節目入圍情況激烈，一掃去年金鐘陰霾，評審委員會主任委員李祐寧說，台灣本土製作有不一樣面貌。
由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視台承辦，下午在三立舉辦第51屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會，共計1949件作品報名參賽，較去年增加57件。
去年第50屆電視金鐘獎曾因評審批評綜藝節目「品質低落、創意不足、娛樂不夠、知識沒有」，綜藝節目及綜藝節目主持人獎都不足額入圍，情況慘烈，在綜藝圈掀起軒然大波。
事隔一年，今年電視金鐘獎綜藝表現大不同，綜藝節目入圍者有「Vulayan圓夢舞台」、「全球中文音樂榜上榜」、「星光大道」、「音樂萬萬歲3」、「娛樂百分百」。
綜藝節目主持人獎入圍者有余天、侯怡君、郭子乾「三星報囍」；吳宗憲、吳姍儒「小明星大跟班」；黃子佼「全球中文音樂榜上榜」；黃韻玲、林俊逸「音樂萬萬歲3」；陶晶瑩、林俊逸、吳怡霈「星光大道」。
黃子佼以「全球中文音樂榜上榜」力拚連莊主持人獎，吳宗憲搭檔女兒吳姍儒要搶下第2座綜藝節目主持人獎，陶晶瑩曾以「超級星光大道」奪獎，這次帶領復活的「星光大道」角逐。不過，入圍的綜藝節目仍是音樂節目當道。
評審委員會主任委員李祐寧表示，綜藝評審過程討論非常激烈，最後是投票決定。創意、技術、音樂性及後製帶到節目後，讓台灣本土製作有不一樣面貌，這是今年最大現象，且可看到台灣電視人創意抬頭，「我覺得很了不起」。1050908
(中央社)
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