傳設臨床專科助理師 衛福部闢謠喊要告

網路謠傳衛福部將設臨床專科助理師，衛福部說，臨床助理是補足醫師人力缺口方式之一，但還在研擬，外界謠傳是杜撰，不要再以訛傳訛，若找到造謠者會提告。

為改善醫師勞動權益、確保醫療品質與病人安全，衛生福利部規劃於民國108年9月將全體受僱醫師納入勞基法。為因應醫師納入勞基法後可能產生的人力缺口與醫療服務衝擊，衛福部規劃各項配套措施，包括增加公費醫師人數、發展醫院整合醫學專科醫師制度、擴增醫療輔助人力等。

衛福部醫事司長石崇良下午受訪時表示，臨床助理是補足醫師納勞基法後人力缺口的方式之一，目前還在研擬階段，但網路上已經出現杜撰公文書，聲稱衛福部要推臨床專科助理師於醫師監督下執行醫療業務辦法。

石崇良說，網路上杜撰的版本是從現行專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法改編而來，通篇都是杜撰，但有人造謠，錯誤內容在網路上流傳，希望不要再散播錯誤訊息。

他也說，目前還查不到誰在造謠，但偽造公文書是嚴重的犯罪，若查到會循法律途徑處理。外界對臨床助理制度若有意見，也歡迎提出。

醫師臨床助理制度在國外已推行多年，衛福部現階段研議修正醫療法58條，允許醫院得置臨床助理，可以考醫師證書但沒考上者、3年以上實習醫師和已具專科護理師資格並有2年以上專科護理臨床經驗者可以報考。

石崇良說，統計過去10年考醫師證書者，約有1000人沒有考上，但培養醫師需要很多資源，且又經過漫長的實習階段，若因為沒有考過就要放棄從醫，也很可惜。若擔任臨床助理，在醫師監督下仍可協助執行業務，也是善用。

他說，為了避免考不上醫師就一直當萬年實習醫師的狀況，修法也擬規定醫學系畢業生持續從事實習以3年為限，滿3年就一定要考醫師證書，考不上就考臨床助理。此舉除可登錄、檢視人力，也可以提升醫療品質和病人安全。1050908

(中央社)