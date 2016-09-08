回應黨產會 國民黨：未聽證即表明立場不當

不當黨產處理委員會認為中投、欣裕台公司申報的「財產信託管理收入」項目為不當黨產來源。國民黨文傳會主委周志偉說，還沒召開聽證會就表明態度，這是最不當的作為。

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄、發言人施錦芳下午召開記者會指出，根據國民黨向內政部申報的收支決算表顯示，其中「財產信託管理收入」項目部分依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」被推定為不當黨產來源；而中投及欣裕台公司等明確註明在「財產信託管理收入」項目中，因此委員會預計在10月7日召開聽證會。

周志偉下午回應指出，這兩家公司多年來確實幫國民黨扮演重要角色，其部分營利所得是國民黨的運作經費來源，如果不當黨產處理委員會認定除黨費、政黨補助金、政治獻金等項目外，都不能算是正當的政黨運作經費，當然在此情況下，就會被認定為不當。

周志偉說，成熟的民主國家考量的是法與不法，而不是「當」與「不當」，黨產會認定為不當，這是政治判斷，他想請問員工的薪資算不算雇主應盡的法律義務，請顧立雄出面表達。

周志偉說，顧立雄都還沒召開聽證會，就明白表達委員會的態度「這就是最不當的作為」，聽證會目的以公開方式，邀集各界公正客觀的社會賢達表達意見，還沒召開聽證，委員會就急速想表明立場，大家都看見了。

周志偉呼籲黨產會回到民主憲政的法治精神，以務實方法解決黨產問題，不要因為民進黨目前是多數，就急於政治鬥爭。

會否派員出席聽證會？周志偉說，目前為止還沒收到通知，國民黨會採正面態度，安排相關權責業務單位出席，邀集法律諮詢顧問提供應有的資訊等，希望黨產委員會能開誠布公，讓問題能找到合理務實方式解決。1050908

(中央社)