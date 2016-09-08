街舞冠軍服役 夥伴向總統請命盼出國比賽
網友郭季杭今天下午在總統蔡英文的臉書上貼文，為在服役中的夥伴潘佑熏請命，希望軍方能夠同意潘佑熏參加9月底在法國的世界級街舞賽事，文章貼出3小時，獲得超過700則留言。
郭季杭貼文指出，他與夥伴們有個叫「boyz in the hood」的breaking街舞團體，9月底在法國有場世界級街舞賽事，將會邀請全球代表bboy參與盛宴，而他們的團贏得這次的台灣區冠軍，將會成為台灣代表。
他說，這次獲的比賽冠軍的成員裡，有1名正在542旅服兵役的義務役士兵潘佑熏，潘佑熏無不良嗜好，從台北體育大學動態藝術系畢業，因為這次的冠軍是靠他們比賽，從全台各地好手中脫穎而出，很希望潘佑熏能夠出國比賽為台灣爭取榮耀。
他表示，542旅的同胞弟兄們都很支持他們，但是國防部認為街舞是次文化，不是體育署認證的競賽。「中華民國街舞文化協會」也有發起文件請求，但國防部以不認同街舞文化協會為由來推辭，也許他們不是籃球或棒球員，但他們都是希望能夠讓世界看到台灣，能夠站上世界性質的舞台，在全球街舞人員的直播關注下讓他們看到台灣人的精神以及努力。
郭季杭說，蔡總統如果有看到這篇文章，希望能夠幫助潘佑熏，讓他可以在服役期間請假，以台灣代表身份去法國比世界街舞大賽。
郭季杭並附上影片，內容是他們boyz in the hood台灣區總決賽的表演。他說，希望蔡總統能夠有一點時間的時候看下影片感受他們的毅力，以及想代表台灣爭光的決心，讓潘佑熏能夠代表台灣出國比賽。
貼文貼出約3小時，已經有超過1.4萬個讚、700則留言、以及超過700次的分享，網友正反意見都有。1050908
(中央社)
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