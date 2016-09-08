渡邊直美世界巡演開跑 10／18台北熱舞

渡邊直美世界巡演開跑。(台北吉本娛樂)

日本吉本興業當紅搞笑藝人渡邊直美首次世界巡演「Naomi Watanabe WORLD TOUR」一共三場將在今年秋天開跑！這是渡邊直美相隔4年後專屬個人LIVE演出，第一站由紐約開始、接著洛杉磯，然後第三站將於10月18日（周二）來到台北。

今年2016年是渡邊直美出道10周年。打從2007年出道，經過9年的努力奮鬥，到現在在日本有大量電視節目演出以及廣告代言、劇場、時裝秀等等的成績亮眼。2014年對時尚一直都很重視渡邊直美也開始創立了自己的時尚品牌「PUNYUS」，服裝的尺寸更是打破一般日本品牌，從FREE尺寸到6L加大尺寸都有，造福了所有跟渡邊直美一樣肉肉型的時尚女孩們，人氣扶搖直上，奠定了渡邊直美在時尚品牌定位的基礎。

前陣子在原宿Laforet百貨舉辦的「渡邊直美展 Naomis Party」，展出八天內吸引了約20,000人的粉絲到場參觀，誇張大膽創新的概念，贏得好評。而在IG擁有490萬的追隨者，讓渡邊直美成為目前最代表日本的藝人。

這次世界巡演「Naomi Watanabe WORLD TOUR」挑選了2014年渡邊直美留學地紐約、世界娛樂重地洛杉磯、以及她最熟悉的台灣為首次巡演海外地點。演出內容有渡邊直美最擅長的舞蹈表演，另外還有一些精彩的影像視覺饗宴。

渡邊直美說表示：「今年是我出道第十年，我想回到最初的原點來挑戰自己。而這次的海外公演，將會成為我28歲最好的回憶。雖然周遭的人都覺得我根本在亂來，但我覺得這項挑戰是很有意義的（笑），還麻煩請大家溫柔熱情的守護我！」

此外在日本國內部分有五大城市巡演，目前預計在2017年3月到7月之間，詳細時間在請粉絲們耐心等待。台北場門票將於9/11(六)上午11:00全家便利商店獨家開賣，門票售價700元，全場無指定席。

(時報周刊)