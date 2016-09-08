宋仲基首曝新造型 小平頭帥翻掀紅毯高潮

宋仲基度曝光小平頭造型。（圖／取材自DISPATCH）

宋仲基壓軸登場，掀起紅毯高潮。（圖／取材自DISPATCH）

第11屆「首爾國際電視節」今在首爾汝矣島KBS電視台盛大舉行，現場星光熠熠，其中以《太陽的後裔》成為「國民老公」的宋仲基壓軸登場，這次是他首度曝光小平頭新造型，引起現場粉絲一片尖叫。

宋仲基近期投入新片《軍艦島》的拍攝，因飾演軍人需為戲剃頭，今終於曝光新造型。他頂著小平頭搭配黑色西裝，帥氣度依舊不減，但可能近來忙於拍片，臉上有幾分疲憊神情，不過仍敬業地露出男神笑容，向大家揮手。而當他聊到拍片期間，宋慧喬貼心送的咖啡車、點心車應援時，則開心大讚「她真的是最棒的伙伴！」另外，《太陽的後裔》被提名為「最佳韓流電視劇大獎」，許多粉絲都盼望他們能順利抱回獎項。

(中時電子報)