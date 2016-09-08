仿B-2太冒險 陸新戰略轟炸機可能以米亞-4為藍本

圖為米亞-4轟炸機的資料照。（圖/網路）

中國空軍司令員馬曉天最近公開證實，中國正在研發新一代遠程戰略轟炸機後，隨即引發熱烈討論。一般認為，由種種跡象看來，中國新轟炸機很可能像美國的B-2隱形轟炸機。

然而，鳳凰網的軍事評論卻有不同的看法。文中指出，中國在二戰後，僅引進了圖-4轟炸機（Тu-4），並先後仿前蘇聯伊爾-28（IL-28）與圖-16（Tu-16）轟炸機，研製了轟-5與轟-6轟炸機。而這三款轟炸機性能差異大，技術水準又較低。直到最新的轟-6K，中國才以原本只用在運輸機上的D30發動機，改善了轟炸機的載荷與航程等弱點。與美國自二戰之前便鑽研飛翼技術相比，中國在相關領域的研發跡近空白。因此，對軍備發展一貫講求穩健的中國而言，類似B-2這種方案，由於技術風險太大，無疑難以接受。

中國在現有的轟炸機技術條件下，最合適的方案或許令人意外，那就是類似前蘇聯米亞-4（Miya-4）「野牛」戰略轟炸機。提到米亞-4，不少人都將它歸為一款失敗的戰略轟炸機。但事實上，米亞-4所謂的失敗，只是未達到從前蘇聯本土起飛，以轟炸美國大陸的要求，而談不上真正的失敗。

更重要的是，米亞-4這種從未與中國結緣的轟炸機，或許是最切合中國需求的重型轟炸機方案。與轟-6的原型圖-16類似，米亞-4的動力佈局，也同樣採用了機翼根部全包裹佈局。而不同的是，米亞-4為4發，圖-16為雙發。

此外，圖-16採用的是2台AM-3型渦輪噴氣式發動機，而米亞-4採用的，則是4台以AM-3為基礎所改進的AM-3-500A型渦噴發動機。在體積增加不多的情況下，最大推力由8760公斤增加到13000公斤。有意思的是，中國在仿製AM-3型發動機（渦噴8發動機）時，參考的模型正是AM-3-500A。

甚至有人說，前蘇聯曾向中國提供過AM-3-500A型發動機實物。這也就說明為何中國仿製的渦噴8發動機的最初型號，要比AM-3的推力增加800公斤。

因此，按照中國對轟-6的動力研發與機體結構發展來看，如果沒有D30發動機，而中國又迫切需要重型轟炸機的狀況下，以轟-6為基礎，將機體拓展，同時以轟-6的發動機為基礎，再加裝2台發動機，最後得到的產物，其實就是中國版米亞-4。

儘管隨著D30發動機的引進，改善了轟-6的航程與載荷限制，但從如今中國正在研發新型轟炸機來看，任何在轟-6框架內進行的大小改進，都已難以滿足中國空軍需求。

而對於研發重型轟炸機經驗幾乎為零的中國來說，在最大限度利用轟-6概念、框架與現有技術的情況下，最可靠的重型轟炸機機方案，非米亞-4莫屬。

文中指出，米亞-4重現於中國新型轟炸機上，絕不是落後的象徵。儘管事實證明，米亞-4的機翼根部全包裹動力裝置的佈局，在早期英國哈維蘭「彗星」（De Havilland Comet）型客機客機上不夠安全。不過，從英國「勇士式」（Valiant）、「勝利者式」（Victor）與「火神式」（Vulcan）這3V轟炸機，以及轟-6的長期使用經驗來看，只要機體設計與動力裝置夠可靠，這種佈局並不會降低全機安全性。此外，這種佈局雖佔了一定的翼根空間，但卻比圖-95、B-52那種在機翼外側佈置發動機短艙/吊艙的佈局，更能解放翼下空間，也更便於在翼下設置重型掛架，以1架2至5彈的形式，來外掛巡弋飛彈。

而中國除了在整體上沿用米亞-4佈局，還應該根除相關結構的頑疾，其中最具代表性的，就是自行車式起落架。文中指出，針對這點，中國可以參照「彗星」客機的模式，在兩側機翼根部與機頭下方安裝起落架，組成前三點起落架，不但能解放機體後部空間，更能提升機腹離地間距，便於彈藥裝填。

而在優化機體結構後，整個轟炸機的新機體應該圍繞在新彈倉設計，而新彈倉的核心，則是2個可各掛載6枚巡弋飛彈的旋轉掛架。結合機翼外掛，重型新轟炸機最多將可掛載24枚巡弋飛彈，若以雙機或多機編隊飛行，足以對包括航母在內的眾多目標進行毀滅性打擊。

依美俄這種傳統軍事大國看來，重型轟炸機與航母一樣，是國之重器。目前中國的轟炸機技術累積，類似引進「遼寧艦」前中國的航母技術累積。如果中國對「遼寧艦」的反覆研究能套用在中國對轟炸機的開發上，那中國的首艘國產航母既然不是「福特」級航母（Gerald R. Ford-class aircraft carrier）般的頂級航母，那中國的首款遠程轟炸機，又怎麼可能是世界頂級的B-2隱形轟炸機呢？而由001A型首艘中國自製航母是「遼寧艦」的大幅升級版來看，理念與技術水準適當的米亞-4，無疑猶如001A型航母，對中國來說，是更加適合的選擇。

(中時電子報)