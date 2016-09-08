南紡購物中心特賣會登場 買氣夯

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南紡購物中心開幕邁入第2年，為回饋廣大消費者支持，即日起至19日，特別推出精品名牌包吸客。(曹婷婷攝)

百貨業周年慶前哨戰開打！南紡購物中心開幕邁入第2年，為回饋廣大消費者支持，即日起至19日，特別推出精品名牌包吸客，是南部首次舉辦JSMaxx平行輸入COACH精品名牌包2.8折特賣會，堪稱有史以來最低折扣，締造買氣。

南紡購物中心營運長江文凱表示，為迎接百貨界周年慶到來，除了推出精品名牌包吸引客人目光，更首開先例，針對年度VIP顧客，贈予秋季貴賓特招邀請卡，凡持秋季貴賓特招邀請卡在南紡購物中心消費，即可在20個專櫃享有滿萬送千優惠。

南紡購物中心指出，即日起至19日舉辦首次「秋季貴賓特招」回饋，針對年度消費前8000名顧客，贈秋季貴賓特招邀請卡乙張，凡持秋季貴賓特招邀請卡在南紡購物中心消費，可享至JSMaxx(HERMES除外)、JUST Cavalli、IL BISONTE等20個專櫃消費，可享滿萬送千優惠及限量500份等6重驚喜回饋。

首登場的名牌精品包折扣會，因特價精品包數量有限，售完為止，第一天即已吸引大批消費者登門搶購，造成一股旋風，買氣看俏也帶動購物中心商機與人潮。

(中時)