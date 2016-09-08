金鐘51 一把青入圍13項最大贏家
第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，公視戲劇「一把青」成為最大贏家，一共入圍戲劇節目、男主角、女主角、女配角、戲劇節目導演獎等13項，成績十分亮眼。
第51屆金鐘獎頒獎典禮將於10月8日在國父紀念館舉行，今天下午公布入圍名單。在戲劇節目方面，事前呼聲最高的「一把青」，不負眾望取得13項入圍，包括戲劇節目、男主角、女主角、女配角、戲劇節目導演、戲劇節目新進演員、戲劇節目編劇、攝影、剪輯、音效、燈光、美術設計。
其中，劇中新生代演員連俞涵雙料入圍，除入圍戲劇節目新進演員獎，還將與同劇演員楊謹華一同角逐金鐘視后，讓金鐘獎更添看頭。本屆金鐘獎評審委員會主任委員李祐寧稱讚說，連俞涵年紀這麼小，卻能夠挑戰劇中情緒飽滿、心境轉折的角色，非常不容易。
對於「一把青」成為本屆入圍最大贏家，李祐寧表示，「一把青」在劇本、場景、演員等各方面，都可以看出製作上的用心，尤其是演員在長時間的表演，將台灣與中國大陸的歷史氛圍、上一世代與下一世代的轉變，深刻詮釋出不同的感覺。
另外，迷你劇集「川流之島」入圍11項；戲劇「紫色大稻埕」入圍男配角、新進演員等6項；都會劇「必娶女人」入圍戲劇節目、男主角、女主角等5項，表現不俗。1050908
(中央社)
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