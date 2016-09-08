砍退休公教人員三節慰問金 林全：醞釀已久

我要評比

行政院今天宣布砍退休公教人員每年六千元的三節慰問金，林揆今表示，明年春節起，退休公教人員三節獎金將比照年終慰問金標準，收入在2萬5000元以下者全數保留、發放，工友的三節獎金則全數保留發給。預估每年可節省新台幣8.7億元。

林全下午出席「行政院2016生技產業策略諮議委員會議」閉幕式受訪表示，退休公教人員三節慰問金一事，內部已討論一段時間，且人事總處也在處理簽辦中會即時簽辦出來，同一時間剛好和民進黨立院黨團幹部及重要委員聚會，就藉機向他們做說明，希望取得支持。

規劃內容部分，林全說，退休公教人員三節慰問金原則比照年終慰問金標準，即收入在2萬5000元以下者全數保留，繼續發給；至於工友部分，則全數都給，不考慮收入是否達 2萬5000元以下，會以此標準來發放，和以往發放方式不同。

林全指出，以往標準是只要退休者，不論年資或收入多少都一律發放，經過這次調整，就和年終慰問金標準一樣，採類似標準處理。

(工商)