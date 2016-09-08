提昇工程職安及品管精進 南投林管處開辦三級品管研習
林務局南投林區管理處今〈8〉日舉辦「三級品管研習教育訓練」，期能提升相關工程人員在工程工作現場職安知識、職業安全衛生法規、施工安全及災害預防等專業技能。
南投林管處說明，他山之石，可以攻錯，希望藉由此次的研習能讓相 關承辦及施工人員對公共工程職業安全衛生優良作法有更深入的認識 ，且藉由建立符合金安獎標準之職業安全衛生優良工程重點事項解說 ，可以落實職場潛在危害之鑑別、評估，控制風險並防患於未來。
南投林管處並指出，該處每年都開辦三級品管研習班，秉持加強提昇工程職業安全衛生優良作法及施工品管精進之精神，期使該處工程承辦人員、督辦人員、承攬該處工程的顧問公司技師、監造人員及承包廠商工地負責人、品管人員及安衛管理人員等對勞工工地安全及工程三級品管的專業技能不斷精進，以確保人員安全及公共工程施工品質。
(中時)
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