倡導綠色校園 東海大學電動巴士啟航

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東海大學今天起全面汰換原有柴油巴士的校內接駁，改以電動車繞行校園，上午並由與會貴賓一同啟動按鈕、宣告啟航。(林欣儀攝)

東海大學響應節能減碳，盼打造綠色校園，從電動公車接駁做起。(林欣儀攝)

東海大學為倡導綠色校園，同時方便民眾進入校園遊玩，今天起全面以電動巴士取代既有的柴油巴士進行校內接駁，並增加假日與寒暑假班次，未來更將積極推動電動車，期許達到節能目標。

在悠揚的讚美詩歌中，與會者一同為電動巴士按鈕、宣示啟航，校方表示，今年4月開始響應市府「大專院校公車進校專案」，以354路公車行駛入校，原本校內的接駁車是採用柴油巴士，日前獲善心人士大力贊助，今天開始全面以電動公車取代。

校方說，除既有上課期間每天105班次繞行校內，今天開始還將增加假日還與寒暑假、每日50個班次，方便民眾到東海，也不必再「練腿力」，更新增「乳品小站」停靠站，方便遊客品嘗東海知名鮮奶。

東海大學董事長曾紀鴻說，不論對學校或台中市，電動車在台灣是新開始，東海大學使用電動車接駁更是走在前端，這是趨勢，未來東海預計每年組裝電動公車，為節能減碳盡心力。

(中時)