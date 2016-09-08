捷運科技大樓站旁公辦都更案 年底招商

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台北市都市更新處表示，捷運科技大樓站旁的公辦都更案預計今年12月底公開招商，都市計畫變更作業已先行展開，今天正式對外公開展覽作業。

都更處說，捷運科技大樓站西側土地，目前為自行車停車場及空地，已閒置超過20年，環境髒亂窳陋，為了有效利用捷運周邊土地，發展商業活動，北市府主動協調整合私有地主及國防部，選定為公辦都更案。

未來該地整體規劃停車場用地及閒置土地，開發為辦公大樓、地區商業及公益性服務設施，以帶動地區發展。

都更處表示，本案佔地約0.47公頃，公有土地面積占92.86%，基地南北兩側現況土地使用分區屬住三及商三特，為閒置已久公有土地，中間為市有停車場用地。

都更處說，透過擬定都市更新計畫及配合變更細部計畫，南側基地變更為公園用地，共約300坪，容積則移轉至北側基地，停車場用地則配合整體規劃，由停管處興建智慧型停車場。

都更處說，本案未來將招商吸引民間投資，興建商辦大樓及停車場，低樓層提供商業服務及社區所需公益性服務設施，規劃留設公園綠地，同時增設捷運連通道及第二出入口，串連停車場用地與捷運站。

都更處表示，捷運科技大樓公辦都更案配合變更細部計畫案即日起在北市府公告欄及大安區公所公告欄公開展覽30日；都發局並訂於21日晚上7時在建南區民活動中心舉辦都市計畫公開展覽說明會，歡迎民眾踴躍參加。1050908

(中央社)