雨勢擴大 南北10縣市大雨特報

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中央氣象局今天下午5時5分發布10縣市大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。1050908

(中央社)