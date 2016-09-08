台旅會：繼續向陸客推廣台灣遊
針對陸客來台旅遊趨冷，台旅會北京辦事處主任楊瑞宗今天表示，無論市場有何變化，台旅會仍將繼續向大陸民眾推廣台灣旅遊，其中包括「台灣觀巴」及「台灣好行」等自由行產品。
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處下午舉辦第4屆「我們去台灣騎車啦」抽獎活動，楊瑞宗在接受媒體訪問時，作上述表示。
楊瑞宗指出，中國大陸「十一」長假即將到來，台旅會這波推廣的重點之一，即包括「台灣觀巴」及「台灣好行」等自由行產品，並結合台灣各地推出的如「宜蘭好玩卡」、「中台灣好玩卡」、「高屏澎好玩卡」、「台東好玩卡」等套裝行程，吸引陸客來台自由行。
但他強調，以優質團為核心的陸客團體旅遊，台旅會也不會偏廢，仍將持續推廣。
由台旅會與北京捷安特公司舉辦的「我們去台灣騎車啦—台灣自行車優質行程」年度抽獎活動，今年邁入第4屆，凡在捷安特北京各門市購買人民幣3500元（約新台幣1.65萬元）的自行車或電動車，即可參加抽獎。
在陸客來台旅遊趨冷下，今年仍有1030名大陸民眾參加抽獎，今天則抽出88人，中獎者可免費參加11月11至18日成行、價值7280元的赴台遊行程。
其中，中獎人還可參加11月13日在日月潭舉行的「2016台灣自行車節」活動，體驗在日月潭湖畔沿自行車道騎車的感受。1050908
(中央社)
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