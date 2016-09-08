基本工資漲5% 林全：尊重會議結果

勞動部今天召開基本工資審議委員會，決議月薪部分漲幅5%。行政院長林全今天表示，即便資方未全部出席，但若出席勞資雙方能有共識，行政院原則上會尊重結果。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元，漲幅約5%；時薪部分10月1日起，先調升至126元，民國106年1月1日跟月薪同步調升至133元。

林全下午出席「行政院 2016 生技產業策略諮議委員會議」閉幕式，會前接受媒體聯訪時表示，基本工資調整涉及到勞資雙方，基本上很難讓雙方都滿意，希望在中間取得協議結果。

他說，自己目前還沒看到此次會議的實質內容，但基本原則，即便勞資雙方不滿意，但若勞動部能協調出一個大家能接受的結果，就會予以尊重。

他指出，若討論過程中有不同意見，行政院最後核定時會再看一下情況，但原則上會盡可能尊重會議的結果，特別若是協商結果是雙方有共識時，「這次資方雖然未全部出席，但若出席的資方和勞方能有共識，也會尊重」。1050908

(中央社)