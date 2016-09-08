基本工資調5% 勞團：不夠

基本工資決定調升5%，勞團表示，這個漲幅根本不夠符合勞工基本生活所需跟家庭生活支出。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元；時薪部分10月1日起，先調升至126元，106年1月1日跟月薪同步調升至133元。

對此，2016工人鬥總統成員盧其宏說，一開始說要調漲3%，最後決議5%看似調整很多，但漲幅仍然不夠負擔勞工的基本生活所需及家庭支出。

盧其宏表示，基本工資有好幾次都沒有調，而物價不斷在通膨成長，這次的幅度根本就不夠。這種調幅顯然勞動部還在權衡資方，但資方一直都有利潤。

台灣勞工陣線也說，這次的結果雖然是自2007年1次從1萬5840元調整1萬7280元(漲幅9.1%)後，調整幅度最大一次，但如果考量去年2015年基本工資審議結果遭凍漲，與臨近韓國近年來動輒調整7%以上相比，5%的調整幅度仍然無法發揮基本工資的精神。

勞陣強調，對此次調整表示失望，無論是最終的調整金額和調整幅度，都和社會期待落差甚大，調整的依據為何？如何回應工作貧窮的問題等，勞動部都應對外說明。1050908

(中央社)