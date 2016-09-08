邱品叡被爆與許純美「關係清白」 仍難逃軍中霸凌

邱品叡曾頂著許純美男友頭銜出道。(本報系資料照)

網友爆料邱品叡昔日服役狀況。(取自PTT)

10年前頂著「許純美男友」上遍各大節目的邱品叡，近日被媒體曝光延吉街賣牛肉麵現況，再度勾起觀眾對他的回憶，今(8日)更有網友在PTT爆料，邱品叡過去在軍中慘遭霸凌，甚至還有學員好奇問他和許純美有沒有發生關係。

這位鄉民自稱是邱品叡當年服役的跳傘教官，兩人曾聊過幾次天，邱品叡也坦言與許純美交往純粹是為想紅炒新聞，還有其他學員問邱品叡有無與許純美發生關係，但被邱品叡否認，強調和許純美純粹炒新聞而已。

該網友更稱，因為和許純美的事情，導致邱品叡在軍中被霸凌，連志願役的學長教官也說要弄他、不會讓他結訓，感他稱：「只能說邱品叡當初為了想靠許純美而紅，真的是人生最大一條走錯的路。」

邱品叡2007年入伍服役，在軍中因遭同袍嘲笑，壓力過大，自爆得了恐慌症與憂鬱症，被送進專門治療精神疾病的國軍北投醫院，更曾坦言後悔配合許純美炒新聞，讓他形象全毀。

(中時電子報)