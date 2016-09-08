不滿遭開單殺警 前保齡球國手吳志展裁定續押

遭開6張告發單而持剁骨刀猛砍員警張家逢的前保齡球國手吳志展，日前遭起訴後於今日移審法院，對於詢問「有沒有想對警察說什麼？」他雙手合十不發一語，新北地院庭訊後裁定續押。

由於吳志展並未委任律師，新北地院安排公設辯護人替他辯護，雖然對羈押無意見，但吳志展表示當時很後悔，也馬上想自首，但因為開車途中沒看到派出所，最後才由兒子載他投案，錯失了關鍵的4分鐘而被檢方認定不符自首要件。

公設辯護人雖以吳無逃亡之虞聲請交保，但法官審酌後認為，吳志展所犯為重罪，且仍有逃亡之虞，庭訊後裁定羈押。

(中時)